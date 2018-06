Con l'acquisto di Joao Cancelo, la Juventus si è tirata fuori dalla corsa per l'acquisto del cartellino di Thomas Meunier, terzino classe 1991 della nazionale belga in uscita dal PSG. Superdeporte, infatti, non menziona i bianconeri tra i club interessati al giocatore, che, invece, è accostato con grande insistenza a Valencia e Napoli.