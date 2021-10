Philippe Mexes, ex difensore di Roma e Milan, parla a Radio Marte: “Io allenatore? Lo potrei fare ma romperei i coglioni ai giocatori! Nello spogliatoio servono 2-3 personalità che fanno transizione tra giovani e anziani e poi diventa più facile per tutti. Scudetto? Io spero che vinca la Roma, ce l’ho sempre nel cuore. Piazza molto bella e pesante, non voglio fare il lecchino ma non mi sarei mai aspettato di vivere una cosa così. Al Milan c’era un altro ambiente, ho vissuto due cose diverse, Roma è più umana”.