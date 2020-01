Il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, risponde ai rumors di mercato su Moussa Dembélé, che piace in Premier, con un comunicato ufficiale: "Il Lione prende atto delle informazioni trasmesse dai media circa l'interesse di altri club nei confronti di Moussa Dembélé per questa finestra di mercato. Il Lione vuole riaffermare il suo desiderio, come nell'estate del 2019, di mantenere Moussa Dembélé. Il club ha piena fiducia nel giocatore e conta su di lui per costruire una squadra di successo per gli anni a venire".