Gentile Procuratore,sono un calciatore della Costa D'Avorio che tutti mi chiamano Messi anche se gioco con il piede destro. Il mio agente francese non mi trova squadra in Italia dove ora vivo con i miei genitori. Sono forte, ho giocato in tanti campionati giovanili professionistici, ma qui in Italia non mi vuole nessuno perché sono basso (1 metro e 63 cm)! La mia qualità migliore è l'intelligenza di gioco, ma a nessuno interessa perchè sono basso! Chiedo aiuto a te Signore! Arthur(es. portiere, difensore centrale, seppure anche in questi ruoli ci siano state nella storia del calcio diverse eccezioni!), mentre negli altri ruoli non sempre risulta così discriminante. Dici di possedere un'ottima intelligenza di gioco e ciò è già un'ottima cosa per arrivare a giocare nel calcio a buoni livelli, perché come ha affermato Daniele Adani (nel libro "I segreti dell'osservatore di calcio") "a me personalmente piace molto guardare come pensa il calciatore in campo, ma mi rendo conto che sia un parametro difficile da spiegare. Pensare cosa vuol dire? Pensare vuol dire avere dei tempi giusti, essere in linea perfetta con l'andamento del gioco nelle due fasi, essere sempre nella posizione giusta, anticipare un movimento perchè riesci a prevedere quello che sta per accadere in campo...".Ecco, caro Arthur, se tu possiedi le caratteristiche sopra descritte da Adani, avrai certamente la possibilità di farti conoscere e apprezzare come calciatore.E ora passo la palla agli utenti di: quanto contano i cm perché un calciatore possa arrivare "in alto"?Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it