Il presidente dell’UEFA Aleksander Čeferin ha inaugurato il primo Equal Game con una conferenza. Ecco quanto riportato dal profilo della federazione:



“Mi vergogno semplicemente che oggi, nel 2019, dobbiamo organizzare una conferenza che promuova la diversità. Mi vergogno che qui in Europa non passi un fine settimana senza un atto discriminatorio in uno stadio di calcio, a livello amatoriale o professionale. Il calcio è uno sport che cancella tutte le differenze, sociali, razziali, sessuali e religiose, gli unici colori che contano sul campo sono i colori delle maglie dei giocatori. Mi vergogno - continua - della discriminazione, ma sono orgoglioso che le figure di spicco degli organi direttivi dei nostri sport stiano prendendo posizione, sono orgoglioso che tutti voi qui oggi (alla conferenza di apertura dell’Equal Game n.d.r.) stiate sostenendo il cambiamento e chiedendo maggiore uguaglianza e giustizia”.





#EQUALGAME è la nuova campagna della UEFA, ideata per “promuovere l’inclusione, la diversità e l’accessibilità nel calcio”. Sarà diffusa in TV, sui canali digitali e sui social media.