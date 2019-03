Dall'Inghilterra arriva la notizia di un'investigazione ufficiale per i cori rivolti dai tifosi del Montenegro ai giocatori di colore inglesi durante il match di ieri sera tra la nazionale balcanica e quella britannica, valevole per le qualificazioni agli Europei. Come riportato da Sky Sports, infatti, l'UEFA ha accusato la tifoseria montenegrina di comportamento razzista.



Tra i giocatori rimasti vittima dei cori o che li hanno pesantemente stigmatizzati nel post-partita, Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi e Danny Rose; mentre il CT del Montenegro, Ljubisa Tumbakovic, ha dichiarato di non aver sentito nulla.