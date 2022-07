Alessandro Micai e la Salernitana sono vicini a dirsi (ancora) addio, ma stavolta definitivamente. Il portiere che ha ancora un altro anno di contratto con i granata si è accordato con la Reggina, club dove ha trascorso in prestito la scorsa stagione. Con gli amaranto l'ex Bari firmerà un triennale, si attende solo l'accordo tra le due società. Micai, che è attualmente in ritiro con la Salernitana in Austria, lascerà Salerno dopo quattro anni e 76 presenze.