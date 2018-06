Fabrizio Miccoli, ex numero 10 del Palermo, parla dell'arrivo di Javier Pastore alla Roma, suo ex compagno a Palermo. Queste le sue parole a RMC Sport: "Sono contento che sia tornato, ha colpi, classe ed eleganza. La Roma ha fatto un grande acquisto: non fa tantissimi gol ma ti fa giocare bene perché salta sempre l'uomo e crea superiorità. Può fare l'intermedio? Sì ma rende meglio da trequartista, ha l'ultimo passaggio nel dna".



SULLA SUA ESPERIENZA ALLA JUVE - "Devo solo ringraziare la Juventus. Sono stato poco tempo, ma sono stato bene e ho avuto la possibilità di giocare con campioni di assoluto livello come Buffon, Del Piero e Trezeguet".