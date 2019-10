Intervistata da Tornierò, Michela Persico, la bellissima compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita di coppia confessando come lo abbia conosciuto e di come abbia in programma di avere dei figli con lui. Ecco qui le parole della bellissima Michela e le sue foto nella nostra gallery.



TORINO - “Mi sono trasferita a Torino tre anni e mezzo fa, per amore. All’inizio ho fatto un po’ di fatica perché non conoscevo nessuno e non ho trovato semplice legare con le persone. Inoltre avevo lasciato la casa appena acquistata a Bergamo ed il mio lavoro da giornalista a Cologno Monzese. È stato un azzardo, sì, ma ben ponderato: sentivo che era la cosa più giusta da fare in quel momento".



DI NASCOSTO - "L’incontro con Daniele ha cambiato i miei programmi. Ci siamo conosciuti per caso ad una partita di tennis a Brescia, 4 anni fa, quando lui stava per passare dall’Empoli alla Juventus. Non ci siamo visti dopo quel giorno, sebbene lui mi avesse chiesto l’amicizia su Facebook. Poi il destino ha voluto che Mediaset incaricasse proprio me di preparare un servizio giornalistico su di lui. Ci siamo piaciuti da subito, ma all’inizio ci vedevamo di nascosto perché era preferibile che i giornalisti sportivi di Mediaset non avessero relazioni con sportivi…”



FIGLI - "​Mi piacerebbe avere due figli. L’ideale per me sarebbe avere una femminuccia prima ed un maschietto dopo. Daniele ha 25 anni, tre meno di me, dunque aspetteremo ancora un po’… ma non troppo!"