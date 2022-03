Dopo la pausa legata alla maternità Michela Persico, la compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, torna finalmente in tv con un programma tutto suo. Si tratta del format di 7 Gold "Influencer di stagione". Un format che non tocca il mondo del pallone a cui era legata in passato. Ecco il messaggio lanciato ai suoi follower: "vi aspetto". E noi ve la mostriamo nella nostra gallery.