In un botta e risposta con i suoi follower su Instagram la bellissima Michela Persico, la compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani, ha così replicato ad un hater che l'ha definita: "Di plastica".



Una risposta ironica che non ha però nascosto il fastidio per certi commenti: "Che profondità di pensiero... e comunque viva la plastica, che mondo sarebbe senza?". Eccola nella nostra gallery.