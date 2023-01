Valentina Vignali, giocatrice di basket e influencer con un seguito di 2,6 milioni di followers su Instagram, ha risposto così ad un hater che sui social l'ha accusata di mostrare le sue grazie nelle foto, e in particolare il 'lato B', solo perché attualmente è single: "No, l'ho sempre mostrato anche da fidanzata perché le cose belle è giusto farle vedere".



