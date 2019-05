Michelle Hunziker, splendida showgirl e conduttrice di Striscia La Notizia ha parlato alla Gazzetta dello Sport margine della presentazione di "All Together Now", un nuovo game-show dedicato alla musica che presenterà insieme a J-Ax.



Inevitabile la domanda sulla sua passione per lo sport e per il calcio con Michelle che ha ribadito la sua passione per la Juventus dicendo la sua anche sul futuro di Allegri :"Allegri mi sta molto simpatico, gli auguro tutto il bene e di fare la cosa giusta! Forza Juve, si sa che ho una simpatia per la Juve. E per il Grasshopers in Svizzera". Curiosi di vedere il nuovo programma? Per ora ecco Michelle nella nostra gallery.