Andrea Petagna è uno degli acquisti più importanti della storia della Spal. Un acquisto con la A maiuscola sia perchè porta alla Spal un attaccante di grande livello e prospettiva che può fare la differenza nella lotta salvezza, sia perchè, a livello economico, l'affare prevede un esborso in caso di salvezza di 15 milioni di euro complessivi.



E con Petagna arriverà in Emilia anche Michelly Sanders, la splendida compagna dell'attaccante classe '95. I due stanno insieme da un anno e lei è sempre presentissima sui social dove non perde occasione di dare spettacolo con i suoi fan. Un po' come sta accadendo in questi giorni di vacanza a Ibiza in cui si è mostrata più volte in bikini con un fisico da urlo. Eccola nella nostra gallery.