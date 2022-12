NELLA GALLERY, L'ADDIO DEL MONDO SOCIAL A SINISA MIHAJLOVIC

Il mondo del calcio, ma non solo, sta tributando un doveroso saluto a Sinisa. Dal mondo del calcio alla politica, dagli ex giocatori e compagni di squadra di Sinisa alla premier Giorgia, passando per Gianluigi Donnarumma, lanciato proprio dal serbo, e Christian Vieri, tutti in queste ore stanno ricordando con affetto il serbo. Ovviamente, non è mancato un saluto dai suoi ex club Fiorentina,