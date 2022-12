- noi che popoliamo questa terra - anime che contengono moltitudini, terre di voli e di inciampi, siamo parole giuste e parole sbagliate.e che siamo tutti qui a consumare, un po’ alla volta. Di Sinisa si è detto e scritto che era duro ma anche dolce, feroce e mite, di quella mitezza pacificata che ha chi ha visto la morte e l’ha scampata, non una, due volte nel suo caso. E’ vero, è stato tutto questo:, come lo è chiunque di noi, che ogni cosa la affrontava a muso duro, senza sconti, non a sé stesso e nemmeno agli altri., nel tuo paese, tra la tua gente, dentro le mura di casa come raccontò lui una volta, “”: questi sono i vent’anni toccati in sorte a Sinisa, giovane calciatore, fuoriclasse tra i tanti fuoriclasse della Stella Rossa. Andarsene, lasciarsi dietro tutto, preoccupandosi di dare riparo e luoghi sicuri ai suoi genitori - Bogdan e Viktorija, lui serbo, lei croata - per trovare il proprio posto nel mondo.all’inizio degli anni 90, per vestire le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio, Inter e - sposando la moglie Arianna nel 1995 - p, dove crescere i propri figli e dove convivere con il dolore che mai l’ha abbandonato, quello di una guerra che toglie - dopo la vita - il più prezioso dei beni: l’identità che ognuno di noi custodisce.- gli scudetti e le coppe con Lazio e Inter -, una questione di vita e di morte da giocarsi con tutte le armi a disposizione.a Mutu durante una sfida tra Lazio e Chelsea in Champions League - otto turni di squalifica e poi il perdono del collega -- dirà: “Mi ha chiamato zingaro di merda e io gli ho risposto” - per il suo colore della pelle - squalificato dall’Uefa per due giornate - con il francese che racconta che Sinisa cominciò ad offenderlo addirittura prima di quel Lazio-Asenal di Champions, dandogli del “Negro di merda”, della “Fottuta scimmia nera”. Vieira raccontò pure che chiese spiegazioni di quell’atteggiamento così gratuito e provocatorio persino ai giocatori della Lazio “e quelli - disse - si scusarono con me, cercarono di rincuorarmi, mi dicevano che con lui non sapevano cosa fare”.condannato per genocidio. “Onore alla Tigre Arkan” apparve un giorno di gennaio del 2000 all’Olimpico. Amicizia mai rinnegata, tra l’altro. Perché Mihajlovic - da qualunque parte la si voglia vedere - è sempre stato fedele alle sue idee, al suo contraddittorio mondo di valori., come pochi altri nel mondo del calcio che spesso pattina sulla fuffa. Del Mihajlovic allenatore ricordiamo la passione, quell’indomita passione che diventava furore che lo spingeva a creare - ovunque ci è riuscito - una speciale fratellanza nello spogliatoio.. A chi stimava, al Calcio che gli aveva dato tanto, alla vita. La fragile dolcezza - più ancora della voluta ferocia - con cui ha affrontato il Tempo è una lezione che resta. Prima, durante e anche dopo la malattia, navigando tra certezze e discordanze, dopo quel luglio 2019 che gli ha cambiato la vita spostando tutto sul crinale dove i giorni scivolano, finché resta ancora da vivere.