Sinisa Mihajlovic si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio del suo Bologna contro la Lazio che ha aritmeticamente consegnato una salvezza affatto scontata qualche mese fa, ai rossoblù



SALVI - Siamo salvi. Pochi ci credevano ma ero uno di quei pochi, sapevo che la squadra aveva le capacità le caratteristiche per salvarsi. Non era facile, certo, ma i ragazzi si sono dimostrati bravissimi uomini e poi ottimi calciatori e di questo sono molto contento. Merito principale? Ci ho messo un po' di tutto ma la cosa principale era mettere a posto la testa, farmi capire dai ragazzi per mettere loro in testa un certo tipo di calcio; abbiamo sempre pensato a a noi e ci siamo concentrati a giocare bene senza pensare all'avversario. Ho lavorato tanto sulla testa dei giocatori, sistemata la testa poi superi anche qualche difficoltà atletica. Abbiamo cambiato gli allenamenti aumentando l'intensità: c'e stato qualche infortunio all'inizio ma in qualche settimana li abbiamo assimilati" PROSSIMA PANCHINA - Futuro via? Fa piacere molto l'affetto dei miei tifosi e di quelli della Lazio, non è da tutti i giorni e sono molto orgoglioso di questo. Ora pensiamo a goderci questa salvezza, abbiamo un'altra partita e se vinciamo sabato siamo decimi: lì faremmo il capolavoro. Juventus? Mi hanno chiamato, 5 anni fa. Se mi sentirei pronto? Il nostro lavoro è quello di aggiornarci e studiare sempre cose nuove: bisogna migliorarsi sempre. E poi io sono nato pronto.



DESTRO - Non mi piace parlare dei singoli, se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto è merito di tutti. Tutti si sono allenati bene, compreso Destro che è stato sfortunato in questa stagione. Oggi ho voluto premiarlo, è un giocatore importante per noi: deve avere continuità e capire che deve allenarsi sempre al massimo ma è più un problema mentale che fisico. Tutti hanno fatto bene e dato il massimo, ma devo dire che me lo aspettavo".