Crvena zvezda je povodom sutrašnje utakmice posvećene Siniši Mihajloviću odlučila da za ovaj meč pripremi i poseban dres sa motivima legendarnog fudbalera. Dođite sutra na utakmicu, pogledajte nove dresove i odajte počast velikom Mihi!



La partita di oggi a Belgrado fra i padroni di casa dellae ildi Novi Sad segna la ripresa del campionato serbo di I Divisione dopo la pausa invernale., l'ex grande campione serbo scomparso di recente a Roma, che aveva militato in entrambi i club serbi, prima di trasferirsi in Italia., nella partita in programma oggi pomeriggio alle 16 nello stadio Rajko Mitic, noto per il calore della tifoseria biancorossa,e, prima del match, sono previste cerimonie in ricordo del campione. E' programmata la presenza nello stadio anche della famiglia dell'ex calciatore scomparso.