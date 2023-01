Dejan Stankovic parla a Dazn prima di Sampdoria-Napoli, non risparmiando un commento per gli scomparsi Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli: "Una grave perdita per le famiglie Mihajlovic e Vialli e per tutti noi che eravamo vicini a loro, ci sarà tanta emozione oggi a Marassi e dovremmo trasformarla in forza. Ci sono due angeli che ci daranno la forza".