La federcalcio serba, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto esprimere tutta la sua tristezza nell’apprendere della notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic: "Triste notizia per il calcio serbo, la regione, l'Europa ed il mondo del calcio: Siniša Mihajlović è morto. Il calcio ha perso troppo presto sua maestà, campione d'Europa e del mondo, uno dei migliori calciatori ed uno dei migliori battitori di punizioni della storia del calcio. Giocatore, allenatore e selezionatore, un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio serbo e italiano con la sua carriera. Sinisa ha vinto tante battaglie nella sua vita, ha vinto grandi trofei e sembrava che stesse vincendo anche quello più importante contro una grave malattia. Ma è morta anche la speranza. È morta quando pensavamo che con la sua forza, il suo carisma ed il suo ottimismo sarebbe riuscito a sconfiggere per la seconda volta questa malattia infame. Il mondo del calcio adesso è in lacrime ma Sinisa non vorrebbe che quelle lacrime si vedessero. I campioni non muoiono".