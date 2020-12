L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata in rimonta contro l'Atalanta.



NON MOLLIAMO MAI - "Non molliamo mai, non è un caso che abbiamo un sacco di punti recuperati andando in svantaggio. Viste le condizioni e le assenze è stata un'impresa, anche De Silvestri si è fermato in riscaldamento. I ragazzi sono stati meravigliosi".



1 VS 1 - "Nella ripresa ci siamo messi uomo contro uomo e non abbiamo rischiato nulla pareggiando con merito".



ORSOLINI E I SINGOLI - "Orsolini? Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, è lo spirito giusto. Si può essere decisivi in 5 o 10 minuti come è stato per Orsolini e Paz. Con questa mentalità tutto può succedere. Dijks? Cambiato perché non aveva più benzina, veniva da un infortunio e ho messo Paz. Baldursson ha fatto quello che doveva, è uno dei nostri con più fisicità e resistenza, simile a quelli dell'Atalanta. L'ho messo visto che Svanberg e Dominguez sono in diffida e nella ripresa volevo avere più scelta possibile".



PANCHINA CORTA - "Panchina lunga? Con tutto il rispetto per i ragazzi della Primavera, avere un paio di cambi per reparto aiuta: poi chi entra deve fare quanto fatto oggi".



2020 - "Il 2020? Sono rimasto vivo, dal punto di vista personale non potevo chiedere di più. Per la squadra, abbiamo 15 punti anche se avremmo meritato di più per quanto fatto in campo. E viste tutte le difficoltà abbiamo fatto bene"