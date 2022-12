Una vita passata insieme come giocatori prima alla Sampdoria e poi alla Lazio.. Il c.t della nazionale, ha ricordato tramite il Corriere dello Sport il suo grande amico, o meglio dire, fratello come lui stesso lo ha definito: "Abbiamo percorso tutte le tappe della nostra vita insieme, almeno quelle più importantiInevitabile quando condividi tante emozioni l’uno accanto all’altro".Mancini, che racconta come fu lui a consigliarlo alla Sampdoria: "Vidi Mihajlovic giocare con la Stella Rossa l’anno in cui vinse proprio la Coppa dei Campioni,e in più aveva un sinistro da favola. La Roma fu più brava di noi e ce lo portò via, ma due anni dopo finalmente riuscimmo a prenderlo. Da quel momento è iniziata la nostra grande avventura. Era inevitabile che le strade si dividessero, ma insieme abbiamo condiviso tanti anni con la Samp, con la Lazio e con l’Inter.Difficile catalogare i ricordi, come sarebbe mai possibile? Ce ne sono a centinaia, difficile anche fare una scelta.Mihajlovic e Mancini, due che in campo hanno regalato grandi prodezze. Una di queste è tornata nella mente di Roberto: "come potrei avere dei rimorsi?. Oggi posso dire che è il più bello davvero". L'allenatore della nazionale si riferisce a quel meraviglioso gol con la maglia della Lazio a Parma nel 1999, quando colpì di tacco sul corner battuto proprio da Mihajlovic. Infine, un ultimo doloroso ricordo del suo grande amico: "Non è giusto che una malattia così atroce si porti via un ragazzo di 53 anni. Sinisa ha lottato come un leone fino all’ultimo istante, come faceva in campo.