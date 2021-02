Ieri, lunedì 22 febbraio 2021, all’interno del programma “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”, il talk show sportivo condotto da Pieroin onda in seconda serata su Italia 1, è intervenuto l’allenatore delSinisa: “Ho visto la partita e l’ha vinta l’Inter perché è più forte. C’è poco da dire. Ibrahimovic non ha segnato ma ha fatto quello che doveva fare”.: “Il discorso non è chiuso ma la squadra più accreditata per vincerlo è sicuramente l’Inter”.: “Zlatan Ibrahimovic”.: “Se avessimo preso Ibra in questo momento saremmo in zona Europa League”.: “Ma se Ibra fa quello che deve fare in campo e si allena come deve fare un professionista (come sono certo farà) poi nella vita privata è libero di fare quello che vuole. Sacchi dice che non dovrebbe andare, io non potrei mai andare contro di lui perché lo stimo molto ma i tempi sono cambiati rispetto a quando allenava. Oggi i giovani forse hanno meno passione ma sono più professionali”.: “Non è vero che lo sono. Mi piacciono le regole perché ho giocato una Nazionale in cui non c’era disciplina e non abbiamo vinto niente, nonostante singolarmente fossimo molto forti. Quindi io pretendo disciplina sia nel calcio che in famiglia. Sembro duro perché la mia cultura dell’est è così ma non sono un sergente di ferro”.: “Non è così. Lotito Mi ha chiamato tanti anni fa, prima che andassi alla Fiorentina. Non è andata a buon fine perché non ci siamo trovati”.: “A Bologna sto bene, sono una persona ambiziosa e mi piacerebbe fare qualcosa di importante, che si può fare anche qui. Bisogna vedere se si ha la voglia di investire”.i: “Se faccio questo mestiere lo devo a Mancini. Siamo stati compagni di squadra alla Samp e alla Lazio e poi ho fatto il suo vice all’Inter. E all’epoca era più difficile fare il secondo allenatore in quell’Inter con quei personaggi che il primo allenatore in una squadra di metà classifica. Ho imparato tantissime cose da lui”.: “Non ho la palla di vetro ma me lo auguro. Visto che non ci sarà la Serbia farò il tifo per l’Italia e anche un po’ per la Croazia”.“Faccio il mio lavoro con passione e cerco di dare sempre il massimo. Mi piace quello che faccio, spesso mi arrabbio, spesso i ragazzi mi danno soddisfazione ma sono una persona normale”.: “Mi ha cambiato la vita perché quando stai in ospedale per tanto tempo pensi a delle cose che ritenevi scontate e che invece non lo sono più, come una semplice boccata d’aria fresca. Poi quando superi la malattia ti godi molto di più tutte le piccole cose e ogni momento della vita. Non do più nulla per scontato”.: “Io vorrei saper come si batte la Lazio, non il Bayern. A quello ci dovrà pensare Inzaghi”.“È la mia squadra del cuore e la tiferò. Poi sulla panchina c’è Stankovic che è un mio fratellino ma la qualificazione la vedo complicata”.