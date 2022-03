Forza Mister pic.twitter.com/Fqc4Zt7JP7 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) March 26, 2022

Conferenza stampa a sorpresa diche purtroppo ha dovuto annunciare il ritorno della malattia che l'aveva colpito, la leucemia, e che costringerà l'allenatore dela sottoporsi a un nuovo percorso terapeutico che lo allontanerà dai campi di gara."Questa malattia è molto coraggiosa per tornare da uno come me. all'inizio della prossima settimana mi dovrò assentare per farmi curare. Mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere la malattia".Questo è il percorso della vita, fatta di discese e curve, ci sono anche buche dove si può cadere, ma bisogna trovare sempre la forza per rialzarsi. All'inizio della prossima settimana dovrò assentarmi e sarò ricoverato al Sant'Orsola. So di essere in ottime mani. A differenza di due anni e mezzo fa sono più sereno. So cosa devo fare e la situazione è diversa, spero che i tempi siano brevi. Farò di tutto per renderli ancora più veloci, ma dovrò saltare alcune partite"."Ho già fatto allestire nella stanza del reparto che mi ospiterà tutto il necessario per seguire gli allenamenti e le partite. Sono certo che i ragazzi non mi deluderanno, lotterò insieme a loro e sono certo che lotteranno per me. Chiedo anche ai tifosi del Bologna di sostenerli e aiutarli. Nessuno di noi mollerà un centimetro, risaliremo in classifica e io tornerò con la squadra. Ringrazio i dirigenti e la società per la vicinanza. Ho solo una richiesta: rispettare il diritto alla privacy nel tempo necessario per sconfiggere la malattia. Lasciate l'uomo Sinisa alle sue esigenze. Sempre forza Bologna".