Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa contro l'Atalanta per 0-1. “Abbiamo meritato anche di vincerla, non di perderla. Poi quando incontri queste squadre basta un’occasione per perderla, ma abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Abbiamo dominato, soprattutto il secondo tempo, dovevamo sfruttarla meglio, erano occasioni più facili da segnare che sbagliare, siamo riusciti a fallirle. La partita è decisa qui. Nel calcio quando non fai gol non vinci”.