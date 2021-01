Alla vigilia della sfida contro il Milan,presenta la sfida in conferenza stampa, partendo dalle vecchie ipotesi di vedere Ibrahimovic in Emilia: "Come sarebbe il Bologna se Zlatan avesse detto sì? Inutile parlare di questo, ha detto sì al Milan e ha fatto bene. Sarebbe una cosa meravigliosa, non saremmo dove siamo e ci saremmo divertiti di più. Ma sarebbe stato anche un peccato, visto che non c'è il pubblico. Sono contento che stia facendo bene, se lo merita"."Dobbiamo essere attenti non solo col Milan, ma con tutti. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, specie il Milan, è la squadra che fin qui ha fatto meglio di tutti. Da dopo il lockdown han fatto più punti di tutti, merita il primo posto. Bisogna fare i complimenti a Pioli e ai giocatori, specie a Ibra. So cosa può portare come atteggiamento, sicurezza e mentalità vincente. Giocheremo con la nostra identità di gioco, cercando di offenderli e fargli male, sperando di concedere meno ripartenze di quelle concesse alla Juve. Voglio attenzione ai dettagli, se non vinciamo non è per una questione fisica o tecnico-tattica. Solo con la Roma non c'è stata prestazione, la differenza per vincere è la questione mentale"."Arriverà come sempre, convinto delle sue qualità e di poter far gol e vincere la partita. Non penso che la lite con Lukaku lo possa migliorare o peggiorare"."Deve lavorare, un esterno non diventa una punta dalla mattina alla sera. Migliorerà come movimenti, tempi, protezione della palla. Quando gli capiterà la possibilità di fare gol, sono sicuro che la butterà dentro. Abbiamo fiducia in lui, crediamo abbia le caratteristiche per fare la prima punta. E' un ragazzo intelligente, sono sereno"."Rassegnato sulla prima punta? Il mercato è aperto, sappiamo cosa dobbiamo fare o non fare, ma non ci penso adesso, domani c'è una partita. Io alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione, non ho problemi"."Lo avevo bocciato per l'ingaggio. Dissi che era fermo da tanto? Sì, ma c...o dovevo dire? Non sono sorpreso, se l'hanno presa è perchè c'è stato il benestare di Ibra. Sono attaccanti bravi, Mandzukic ha sempre fatto bene, anche se Ibra è più forte, gli porterà mentalità vincente. Se il Milan vuole vincere, è giusto che prenda giocatori bravi e che sanno come vincere. Mandzukic è sicuramente uno di quelli. Se vincono o no non lo so"."Un giocatore può essere decisivo anche dalla panchina, non è detto che sia decisivo solo chi parte dall'inizio. Questo è lo spirito giusto per chi entra, noi ne portiamo in panchina 23 ma possiamo giocare solo in 11".