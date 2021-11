Domani si gioca Bologna-Roma e per l'ex Mihajlovic è pure l'opportunità di riabbracciare Mourinho. Ecco le parole del tecnico serbo sul collega in conferenza stampa



Caratterialmente cosa ti accomuna a Mourinho?

Lui è un grande allenatore e una grande persona. Siamo amici, ogni tanto ci sentiamo e sono molto contento di vederlo domani. Mi è stato vicino, anche nel momento della malattia e questo non lo dimentico. Furbizia e lealtà sono due caratteristiche dei nostri paesi, quindi qualcosa in comune c'è.



Perché litigaste all'inizio?

Con il Catania contro l'Inter del Triplete vincemmo noi. Poi quando arrivò a Roma disse qualcosa contro di me e dissi che con uno che non aveva mai giocato ad alti livelli non potevo parlare. Poi ci siamo chiariti, siamo rimasti amici. Quando sono diventato nonno mi ha scritto che non vedeva l'ora anche lui di poterlo diventare; e io gli ho risposto che per diventare nonno c'è sempre tempo.