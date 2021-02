L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Benevento: "Ringrazio i nostri tifosi, che ci sono sempre stati vicini. Ci mancano e sono curioso di vedere come sarà tornare a giocare con loro allo stadio, penso che qui in Emilia-Romagna li riavremo a marzo magari con i tamponi rapidi grazie a Bonaccini".



"Lunedì ho incontrato Papa Francesco in Vaticano. Mi ha detto che avrebbero dovuto farmi santo subito perché ho portato anche mia suocera oltre a mia madre. Il Papa porta tranquillità e fiducia, mi ha detto tante cose che fanno riflettere. Poi è un grande tifoso di calcio, mi ha raccontato di un portiere degli anni '20 che era il suo idolo e mi ha detto di salutare la squadra. Dei nostri argentini non conosce Dominguez, ma Palacio sì".