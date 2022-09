Dopo il pessimo primo tempo di ieri del suo Bologna contro lo Spezia, Sinisa Mihajlovic sembrava essere molto vicino all’esonero: al raddoppio dei padroni di casa, arrivato grazie ad un autogol di Schouten, il tecnico serbo è tornato prepotentemente sul banco degli imputati. Questa mattina il Resto del Carlino ha fatto il punto della situazione e, rimanendo comunque prudente, ha parlato di Ore di riflessione in casa rossoblu. In attesa di una decisione che resta nell’aria, anche se la sensazione è che nelle segrete stanze di Casteldebole nessuno abbia la forza di prendere la decisione di mettere alla porta Mihajlovic, con tutto il carico delle sue attuali problematiche dentro e fuori dal campo'



I possibili sostituti del tecnico, individuati dal quotidiano, per il momento sono tre. Il nome più in voga è quello dell’ex Fiorentina Paulo Sousa che in questi giorni è in Italia e piace molto alla proprietà americana del Bologna. Più dietro rispetto al portoghese c’è Thiago Motta, che da tempo piace a Saputo. Resta sullo sfondo, in quanto è chiaramente la soluzione più difficile da sfruttare, Roberto De Zerbi.