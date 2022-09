Un salto a Bologna e l'incontro con alcuni rappresentanti della Curva che è stata sua per tre anni e mezzo: Sinisa Mihajlovic è tornato nella città in cui ha allenato dal gennaio 2019 a inizio settembre di quest'anno e - sotto l'hotel dietro Piazza Maggiore in cui abitava da tecnico del Bologna - ha accolto la visita di alcuni tifosi rossoblù che lo hanno omaggiato di una targa e della bandiera della Serbia che "dall'inizio del tuo percorso abbiamo portato in giro per tutta Italia e abbiamo pensato di regalartela con le nostre firme". Al che Sinisa, sorridendo, ha detto: "Di serbi non ce ne sono più qui, quindi posso portarmela a casa".