Prima giornata di Serie A, il Bologna impegnato sul campo del Verona. Sinisa Mihajlovic sta lottando contro la leucemia ma, a sorpresa, è in panchina, a seguire e guidare i suoi. Dopo 41 giorni ininterrotti in ospedale, il serbo è tornato al suo posto, in campo, per dare l'esempio ai suoi giocatori, che fino a poche ore fa non erano a conoscenza della notizia. Sui social tanti messaggi a favore del tecnico, ad esaltare la sua forza, il suo spirito da ver guerriero. Dal Napoli all'Inter: nella gallery di calciomercato.com tutti i messaggi social dei tifosi a favore di Mihajlovic.