Una brutta notizia, più brutta di quanto di solito sono brutti gli esoneri. Sinisa è nel cuore degl’italiani, e non solo. Ci è entrato per una ragione terribile, la leucemia con cui combatte da 3 anni, che sembrava vinta e che invece lo scorso marzo è tornata a tormentare il guerriero serbo.A Bologna hanno deciso che Mihajlovic non potesse più allenare la loro squadra. Gli hanno chiesto di dimettersi e dietro il fermo rifiuto del tecnico, hanno chiuso in anticipo il contratto che sarebbe scaduto a giugno.In questo senso, il Bologna ha trattato Mihajlovic come un uomo sano, non ha avuto “rispetto” per la malattia, che porta istintivamente tutti a stare dalla parte di Sinisa.e perciò ha anticipato i tempi, anche oltre le apparenti necessità tecniche.E questo dopo un 13esimo posto con 46 punti, che certo non lasciava dubbi sull’aver centrato l’obiettivo tecnico della stagione. Col senno di poi, si può quindi ipotizzare che allora non ebbero il coraggio per una mossa tanto impopolare. Adesso, dopo nemmeno un mese di campionato, evidentemente questo coraggio l’hanno trovato, ma non dev’essere stata cosa semplice.ma non ne ha vinta nessuna. In estate, il club ha fatto un mercato di modesto profilo: ceduto certezze e acquistato scommesse, già lì c’erano state scintille fra Mihajlovic e la società. In campo, la squadra ha dato spesso l'idea di essere ripiegata su se stessa. Il pareggio di Spezia ha lasciato rimpianti e polemiche, diventati fatali.Un altro esonero, anche se non è un esonero come gli altri.@GianniVisnadi