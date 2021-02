Al termine della vittoria contro la Lazio,ha parlato a Sky: "Abbiamo fatto un'ottima partita, altrimenti non potevamo vincere. Dopo il rigore parato e il gol di Mbaye era impossibile perdere. Abbiamo messo intensità in campo, abbiamo fatto molto bene, siamo ripartiti bene. Prima vittoria con le big? Non era un peso, era la gara in cui credevo meno perché avevamo cambiato due giocatori in difesa, Dijks e Tomiyasu, abbiamo vinto meritatamente"."Quando uno non gioca è dura, Sansone ha trovato continuità, sta giocando meglio. Sono contento per Mbaye, quando si allena dà sempre il massimo"."Siamo una squadra che gioca a calcio, in tutte le partite facciamo la prestazione. Spesso creiamo ma poi non siamo cattivi, a volte sbagliamo qualche gol. Oggi è andato tutto bene"."Per come giochiamo, siamo in quella situazione (tra l'Europa e chi lotta per salvarsi, ndr). Ora abbiamo recuperato quasi tutti, cerchiamo di fare ciò che dobbiamo fare, vedremo alla fine. Il nostro obiettivo è salvarci"."Quando si vince funziona tutto, quando si perde non funziona niente. Abbiamo le nostre certezze, siamo convinto di ciò che facciamo. Quando mancano i risultati, non bisogna cambiare ma continuare su questa strada intrapresa. Stiamo lavorando tutti i giorni con lui su ciò che deve fare da punta, siamo tranquilli"."A me piace tutta la musica italiana, ho tanti amici. La musica italiana è bellissima, io non so cantare. Io vado a Sanremo giovedì, dopo la partita di mercoledì, avrò la voce bassa. Non so come canterò, ma lo farò meglio di Ibra".