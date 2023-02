"Quando Frenkie De Jong verrà al Manchester United?" È bastata una semplice domanda di un follower a Mikky Kiemeney, la fidanzata del centrocampista olandese del Barcellona, per scatenare il putiferio nella Manchester rossa. La risposta della modella olandese, infatti, è stata diretta e senza fronzoli per rappresentare un "mai" grosso come una casa: "Mi sembra che stiamo 23-2" con i risultati delle ultime partite dei due club.