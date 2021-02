Harry Redknapp, ex manager del Tottenham, parla a PianetaMilan.it, tornando sull'ottavo di finale di 10 anni fa, quello del gol di Crouch e di Gattuso contro Joe Jordan: "Ricordo che al ritorno a Londra eravamo sotto pressione con il Milan che dominò tutta partita nonostante non avesse creato tante occasioni da gol. È stata una partita molto difficile. Però è stato bellissimo poter andare a giocare in uno stadio iconico come San Siro e il fatto che riuscimmo a vincere lì fu fantastico per me. Il Milan di allora era fortissimo. Poi c’era un grande allenatore come Massimiliano Allegri. L’ho incontrato alcune volte ed è davvero una brava persona, un nice guy. Alla Juventus ha fatto cose fantastiche".



SU TAARABT - "Adel non è un bad boy, ma non si è mai impegnato abbastanza per diventare quel grande giocatore che sarebbe potuto diventare con quel fantastico talento che aveva. Adel aveva grande talento ma poca voglia…".