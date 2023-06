Il Milan lavora per un colpo in attacco e sono 3 i nomi che il club rossonero sta sondando in questi giorni in attesa di provare a piazzare in uscita Divock Origi. Secondo la Gazzetta dello Sport Piace da tempo Alvaro Morata dell'Atletico Madrid che vuole tornare in Italia e su cui ci sono Roma e Juve. Luis Openda ha una valutazione da parte del Lens molto alta e questo complica la trattativa, mentre è più probabile l'affondo per Gianluca Scamacca, in uscita dopo solo 1 anno dal West Ham, ma che ha dato priorità alla Roma.