Casting in attacco per il Milan alla ricerca di una prima punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e secondo il Corriere dello Sport sono 4 i nomi sul taccuino di Massara e Maldini. Si tratta di Belotti del Torino e Vlahovic della Fiorentina per la Serie A, ma piacciono anche Odsonne Edouarde del Celtic e Myron Boadu dell'AZ Alkmaar.