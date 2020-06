Zlatan Ibrahimovic e il Milan si diranno addio a fine stagione. Una decisione maturata da tempo specialmente per quanto concerne le idee di Elliott che vuole costruire un gruppo a immagine e somiglianza di Ralf Ragnick. Proviamo a riassumere in 5 cause che porteranno alla separazione dello svedese:



- addio Boban.

- Milan più sostenibile dal punto di vista economico ( e degli ingaggi).

- l'idea di investire per un attaccante pronto per l'immediato ma, sopratutto, per il futuro.

- assenza di feeling con Gazidis.

- perplessità sulla tenuta fisica a lungo termine.