Il Milan, dopo Kjaer e Saelemakers, è al lavoro per tre rinnovi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno stanziato 80 milioni per i prolungamenti di Bennacer, Leao e Theo Hernandez: contratti, per tutti, fino al 2026, con 4 milioni di euro a stagione per il centrocampista e il terzino sinistro, mentre 3 più bonus per l’esterno offensivo portoghese.