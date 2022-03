AAA attaccante cercasi. Il Milan in estate lavorerà in entrata per rinforzare il reparto offensivo, che in questa stagione è dipeso troppo da Ibrahimovic. L'idea di Maldini e Massara è quella di regalare a Pioli una vera alternativa a Giroud, capace di segnare 11 gol in 27 partite stagionali, ma con il peso di una carta d'identità che recita 1986 come anno di nascita. Con il budget di mercato che sarà per la maggior parte investito per Botman e Renato Sanches, per i quali c'è una trattativa in fase avanzata con il Lille, non è da escludere che per l'attacco il Milan possa puntare su un'occasione. Un profilo a parametro zero, sul quale poter scommettere, senza grandi spese. Ecco i giocatori in scadenza che possono fare al caso dei rossoneri: