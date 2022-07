Il Milan cerca un difensore centrale sul mercato. I dirigenti rossoneri trattano con Paratici l'inglese Tanganga del Tottenham. Il costo complessivo è di 20 milioni, ma mentre i rossoneri puntano a un prestito oneroso con diritto di riscatto, il Tottenham vuole l’obbligo. Il dialogo rimarrà vivo anche nelle prossime ore – si è parlato anche di Sergio Reguilon, terzino sinistro che farebbe da vice a Hernandez, e Pape Matar Sarr, centrocampista classe 2002 rientrato dal prestito al Metz – perché la priorità in casa rossonera si chiama De Ketelaere e perché, come per il fantasista belga, la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo decisivo: Tanganga spinge per il Diavolo, Maldini e Massara hanno un alleato in più. Il faccia a faccia con De Fanti, agente del centrale atteso a Milano nei prossimi giorni, potrebbe smuovere le cose.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la pista alternativa porta al francese N'Dicka dell'Eintracht. Si tratterà su una base di 20 milioni, che a Francoforte si aspettano di ricevere in forma diretta: niente prestiti. La situazione contrattuale del 22enne francese, in scadenza tra un anno, potrebbe abbassare le richieste intorno ai 15 milioni.