Il Milan prepara i piani per la sosta Mondiale. Dopo la partita del 13 novembre contro la Fiorentina ci sarà un meccanismo simile a quello estivo: vacanze per staccare, poi un mini ritiro per tornare in forma e prepararsi a Salernitana-Milan dal 3 gennaio, la prima partita al rientro.



LE AMICHEVOLI - I rossoneri dal 10 al 20 dicembre saranno a Dubai, al caldo, non lontano dal Qatar e dalle partite decisive del Mondiale. In quei giorni, previsti allenamenti, quasi sicuramente qualche impegno commerciale e due amichevoli: una probabilmente contro il Liverpool, l’altra forse con l’Arsenal capolista in Premier.