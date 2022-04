La stampa estera incensa Zlatan Ibrahimovic: miglior atleta straniero in Italia - Premio Sportivo 2021 Stampa Estera



La stampa estera celebra Zlatan Ibrahimovic il gigante svedese in forza al Milan. Domenica 24 Aprile 2022 è stato consegnato il prestigioso Premio Stampa estera Sportivo come Migliore Straniero in Italia nel 2021. Da sempre una colonna del calcio italiano ed internazionale, Ibrahimovic si aggiudica il Premio sportivo 2021 Stampa Estera, continuando a distinguersi in un mondo sempre più particolare cioè il calcio moderno che va ben oltre la semplice passione per un pallone.

Grinta, entusiasmo e carisma, fanno dell’attaccante rossonero, un punto di forza della nazionale svedese e non solo.



Una forza indispensabile al Milan che sta lottando per lo scudetto, un collante nello spogliatoio e un punto di riferimento anche per i giovani che vogliono crescere e prendere esempio ; questo è Zlatan Ibrahimovic, un eterno combattente, un indomito guerriero che non vuole rinunciare al suo passatempo preferito, il Calcio!