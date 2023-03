, anche nella maggioranza del Consiglio comunale legata al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Come riporta La Repubblica - Milano, nella giornata di ieri anche i consiglieri di centro hanno presentato un ordine del giorno da far votare in Consiglio comunale per dire no alla costruzione dello stadio nell’area La Maura:, per una sfida che sembra già impossibile in partenza per i rossoneri e il sindaco Sala, che si è detto disponibile almeno a visionare il progetto, a differenza dei consiglieri.- Lato San Siro, è arrivatoera pensato per far spazio al nuovo impianto che gli dovrebbe sorgere di fianco. Questo, però, non significa automaticamente che i milanesi saranno chiamati al voto popolare, ma il referendum ora è sulla carta possibile.- Il Milan è comunque intenzionato ad andare in solitaria nell'area La Maura, l'opposizione del Consiglio comunale resta la spina più grossa visto che anche la Regione, che dall'anno prossimo prenderà in mano più poteri sul Parco Sud - area che include anche le ex piste dell'ippodromo, non sta forzando la mano. L'ha dichiarato: "Su La Maura noi non abbiamo alcun tipo di pregiudizio nel dire che si possa fare o meno, ma prima è necessario valutare il progetto. Il sindaco Sala non sta giocando questa partita, la sta subendo: si prenda le sue responsabilità".- Anche dal Parco Sud, però, arrivano nuovi ostacoli per il Milan. Il sindaco di Buccinasco, è stato intervistato da Il Foglio in merito al progetto dello stadio dei rossoneri: "Il Parco Sud semplicemente, per legge, non può permettere di edificare niente sul suo territorio che non sia il recupero dell'esistente o lo sviluppo del parco agricolo. Mi spiego: alla Maura vogliono fare una pista per cavalli? Nessun problema. Vogliono fare altre stalle? Idem. Ci vogliono mettere un campo da tennis? Ecco, il problema c'è. E se c'è un problema per un campo da tennis figurarsi per uno stadio da 60 mila persone. No, impossibile. E infatti nessuno ha chiesto niente, a noi del Parco. Anche perché se lo facessero la domanda probabilmente si fermerebbe al protocollo, neanche sarebbe presa in considerazione dal direttivo. Legge che può essere elusa? A meno che la Regione Lombardia non cambi la legge regionale sui parchi. Peraltro già ci stanno commissariando e quindi anche se arrivasse una richiesta noi non potremmo fare altro che replicare che siamo in ordinaria amministrazione".