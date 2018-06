E' una giornata cruciale quella che il Milan si sta apprestando a vivere. Oggi è atteso infatti un primo esito dell'incontro fra il club rossonero e l’Adjudicatory Chamber della Uefa chiamato a decidere in merito alle violazione del Fair Play Finanziario che hanno portato prima alla non concessione del Voluntary Agreement e successivamente del Settlement Agreement. Una sentenza che potrebbe portare all'esclusione dall'Europa League.



10.00 INCONTRO BREVE - L'incontro, iniziato alle 9, dovrebbe avere una durata di circa due ore.



09.45 DIVIDERE IL MILAN DA YONGHONG LI - L'obiettivo della delegazione, per quanto scritto nella memoria difensiva presentata dal club alla Uefa, è quella di far distinguere alla Uefa la posizione del Milan rispetto a quella del patron Yonghong Li.



09.30 NIENTE NUOVO SOCIO - Nel corso dell'udienza non sarà trattato il tema nuovo socio di minoranza. Il club rossonero non è riuscito per tempi tecnici a stilare una dichiarazione di impegno scritta da presentare al club. Verrà utilizzata come carta jolly in sede di eventuale ricorso al Tas.



8.45 ARRIVATI A NYON - La delegazione del Milan è arrivato a Nyon intorno alle 8.45. Presenti l’ad Marco Fassone, la responsabile finanziaria Valentina Montanari, l’avvocato e consigliere Roberto Cappelli e l’avvocato Andrea Aiello. Umberto Lago economista già membro della camera investigativa dell’Uefa che ha seguito il Milan nell'iter e nei contatti con la Uefa è a Nyon, ma non sarà in udienza.