al termine della partita persa sul campo dello Spezia dalla formazione allenata da Stefano Pioli. Tanto cheIl Codice di Giustizia Sportiva della Figc, infatti, contiene una norma che vieta le così dette 'gogne pubbliche' a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie., determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana". "In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro», si legge ancora.dall’articolo 9, comma 1, alla lettera e) o h) sono le seguenti:; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;h), con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro., che hanno annunciato già ieri sera attraverso i propri canali sociali, la loro presenza a Milanello questa mattina, a partire dalle 12 - per far sentire il proprio sostegno alla squadra in occasione dell'allenamento successivo al ko di La Spezia e in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter di martedì sera -alla luce delle ultime scialbe prestazioni ma confermando al tempo stesso pieno sostegno in vista dei prossimi delicatissimi impegni.