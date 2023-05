è più che un'idea per il, la pista prende quota. I rossoneri portano avanti i contatti con il trequartista giapponese, in scadenza di contratto con l', e nelle ultime ore la trattativa ha visto importanti passi avanti: secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, un'intesa che pone il Diavolo in una posizione di primo piano nella corsa al classe '96.- Il Milan ha in pugno Kamada,, e dal punto di vista economico non ci sono ostacoli verso la chiusura del colpo a parametro zero. Ci sono però altre riflessioni che i rossoneri stanno facendo, che riguardano l'aspetto tecnico-tattico dell'investimento e che si legano anche ad altre riflessioni:al termine della stagione. Entrambi trequartisti, condizioni diverse perché per lo spagnolo serve un investimento importante sul cartellino per acquistarlo a titolo definitivo dai blancos, mentre il giapponese è free agent e per lui si ragiona più su costi relativi a ingaggio e commissioni.- Nel frattempo, il Diavolo deve fare i conti anche con la folta e agguerrita concorrenza per il centrocampista giapponese, che sulle sue tracce ha anche ilin Italia, senza dimenticaree questo permette ai rossoneri di tenere il pallino del gioco: ultime riflessioni, la pista è caldissima.