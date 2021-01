Kouadio Koné si allontana dal Milan, i rossoneri rischiano di veder sfumare il colpo a centrocampo. Le indiscrezioni lanciate dalla stampa francese trovano conferma, il Borussia Monchengladbach è vicino all'intesa con il Tolosa per il talento classe 2001.



L'OFFERTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, per 'Manu' il club tedesco ha messo sul piatto un'offerta da 9 milioni di euro più uno di bonus, superiore ai 5 milioni più bonus fin cui si erano spinti Maldini e Massara. Koné preferirebbe il trasferimento in rossonero, ma la proposta del Gladbach è convincente e il Tolosa dovrebbe accettarla a breve: l'obiettivo numero uno per il centrocampo si allontana dai rossoneri.