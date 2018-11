'Il rammarico c'è ma bisogna essere lucidi ad analizzare la gara: eravamo in emergenza totale e in modo ottimale abbiamo fatto una grande partita con una big. Nel primo tempo faticavamo, poi siamo usciti bene alla distanza. Spiace per il gol al 94', lasciamo due punti d'oro per la classifica ma ci sono tanti aspetti positivi. Chi ci dava per spacciati in settimana ci ha caricato di più, abbiamo meritato di avere attributi e che tutti vogliamo lo stesso obiettivo a fine campionato'. Commentà così Ignazio Abate a Milantv. "Futuro da difensore centrale? Era la mia prima partita, me la sono cavata ma ho tanto da migliorare. Non si sa mai in futuro, vediamo cosa succedde, in emergenza sarei ancora a disposizione. Questo è il minimo che possa fare per questi colori'".