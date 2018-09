Al termine di Sassuolo-Milan, il terzino rossonero Ignazio Abate parla in mix zone: "Abbiamo dato un segnale importante a noi stessi, il gruppo ha sempre creduto nel proprio lavoro e le prestazioni ci sono sempre state. Abbiamo incontrato una squadra che gioca ottimo calcio, ma il Milan ha messo in campo qualcosa che fa la differenza tra il pareggio e la vittoria: ci ha messo la cattiveria per difendere, per cercare il gol senza mai abbassare l’attenzione e senza lasciar perdere i dettagli. Dobbiamo sempre fare prestazioni mentali di alto livello per portare a casa risultati, quest’anno il campionato è competitivo e sarà difficile per tutti. La consapevolezza non l’abbiamo mai persa, nelle partite precedenti ci è mancato sempre qualcosa, quello che abbiamo messo in campo oggi. A Milanello si lavora con il mister, siamo tutti contenti. Dobbiamo cercare di fare più risultati positivi".